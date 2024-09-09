Граждане, если со мной что, - считайте меня коммунистом! Почему? А длительное общение с местными марксистами помогло, товарищи, осознать мне, что согласен с ними даже больше чем полностью.
Удобненький Марксизм
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Алексей Тан
Обыкновенная БЛЕВОТИНА... ощущение, будто... разложившийся труп "чёрного пса"... в кустах обнаружился... противно и мерзость.
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7 час.
Sobering
Всё верно. Маркс создавал Капитал по заказу глобалистов для развала Российской империи и Германии. В переписке с Энгельсом оба не ожидали, что именно в России начнётся процесс переформатирования мира по планам глобалистов, а будет там опосредовано. Вышло так, что заокеанские революционные боевики поняли что именно с Российской империи пойдёт начало переформатирования мира. А что хотели боевики? А то, в чём прекрасно разобрался Троцкий. Когда Троцкий говорил, что «Россия – это хворост в огне мировой революции», имелось ввиду, что русских мужиков нужно было использовать для того, чтобы они на штыках принесли революцию так же, как это сделали французские мужики, когда на своих штыках несли революцию. Чем закончилась революционность Франции? Из 27 миллионов населения на момент совершения революции в 1793-м году к 1815-му году осталось 17 миллионов. Вот то же самое хотели повторить с Россией.
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2 час.
S
Sobering
Это Сталин умудрился перелопатить марксизм и использовать для созидания, вместо развала. Но увы. Троцкисты после смерти Сталина победили большевизм.
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2 час.
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