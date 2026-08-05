Трамп пригрозил Ирану мощным ударом из-за закрытия Ормузского пролива

Ормузский пролив снова в центре внимания, и на этот раз всё серьёзно. Дональд Трамп в интервью Fox News фактически выдвинул ультиматум: либо Тегеран обеспечивает свободное судоходство, либо получит «очень сильный удар».
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