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Мировое обозрение

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Трамп пригрозил Ирану мощным ударом из-за закрытия Ормузского пролива

Трамп пригрозил Ирану мощным ударом из-за закрытия Ормузского пролива

Ормузский пролив снова в центре внимания, и на этот раз всё серьёзно. Дональд Трамп в интервью Fox News фактически выдвинул ультиматум: либо Тегеран обеспечивает свободное судоходство, либо получит «очень сильный удар».

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