Боррель к встрече глав МИД Евросюза 20 июля предложил расширить программу военной подготовки для армии Украины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель к встрече руководителей дипломатических ведомств стран содружества 20 июля предложил расширить программу военной подготовки для украинской армии.
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