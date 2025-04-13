Посол РФ в Вене рассказал об актах вандализма в отношении воинских захоронений

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Власти Австрии ответственно подходят к выполнению своих обязательств по сохранению воинских захоронений и памятников времен Первой и Второй мировых войн и уходу за ними, заявил в интервью "Известиям" посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.