Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел совершил Божественную литургию в Тихвинском храме в Коломне

Ночные службы прошли во всех храмах Коломенской епархии. В храме Тихвинской иконы Божьей Матери, что находится в самом центре Коломенского кремля, Божественную литургию совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.