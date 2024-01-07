Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел совершил Божественную литургию в Тихвинском храме в Коломне

Ночные службы прошли во всех храмах Коломенской епархии. В храме Тихвинской иконы Божьей Матери, что находится в самом центре Коломенского кремля, Божественную литургию совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
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