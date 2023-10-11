Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    Всегда убивает апломб и ура патриотизм некоторых аффтороф. Ну кто, например, сообщил этому про "армады" СУ -57-х? Из ...Русские только ра...
  • Зоя
    русских любят все,потому что они не ттакие шакалы и гиены ...и это говрю я ,живущая на другом конце света....Израильский ветер...
  • Зоя
    господи,они сами и распяли собственного Христа на кресте,о чем  можно говрить после этого,арабов тем более им не жаль...Израильский ветер...

Хотите верьте, хотите нет, но он был прав. Жириновский про Израиль и всё остальное

Хотите верьте, хотите нет, но он был прав. Жириновский про Израиль и всё остальное

Согласитесь, что мы сейчас очень часто вспоминаем Владимира Жириновского. И не устаём удивляться, поражаться: а как же, оказывается, он был прав в своих предсказаниях! Печально, что в бытность его, Жириновского всерьёз не воспринимали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей nirVAna
К СОЖАЛЕНИЮ И ОН НЕ ПАНАЦЕЯ ИЛИ ПРОНИЦАТЕЛЕН , ПРОБЛЕМ С МИГРАНТАМИ НЕ БУДЕТ , БУДЕТ БОЛЕЕ КРУТЫЕ ВЕЩИ ТАКИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРАХИ И ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ , А К МИГРАЦИЯМ УЖЕ АДОПТИРОВАНЫ , ХОТЯ БЫЛИ ПРЕДПОСЫЛКИ !!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх