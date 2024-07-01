Мария Погребняк ждет своего четвертого ребенка после тайного зачатия

Известная блогерша и телеведущая Мария Погребняк стала матерью четверых детей. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях, поделившись видео, на котором видно, что она уже на шестом месяце беременности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии