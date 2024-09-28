Microsoft наконец устранила давнюю проблему единого входа в Windows 10

Ранее на этой неделе Microsoft выпустила необязательное обновление KB5043133 для Windows 10, которое вносит несколько улучшений в меню «Пуск» и исправляет ошибку входа, с которой некоторые пользователи сталкивались с марта.
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