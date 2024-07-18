Кто управляет Россией. Топ-50 политиков: Рейтинг влиятельности чиновников и бизнесменов страны

Кто среди политической, экономической и властной элиты России обладает наибольшим влиянием на принятие самых важных политических решений, создание новых законов и программ развития? Царьград провёл социологическое исследование по этому вопросу и составил свой рейтинг влиятельности среди депутатов, министров и других управленцев и чиновников разного уровня, а также бизнесменов.