Путин рассчитывает на продолжение взаимодействия с парламентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил, что рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Федеральным собранием, с региональными законодателями, коллегами в местных органах власти.