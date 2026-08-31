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Селлеры разбегаются

Селлеры разбегаются

После череды атак беспилотников на крупнейшие маркетплейсы продавцы стали массово переходить на работу со сторонних складов и в офлайн-розницуСГЕНЕРИРОВАНО АЛИСОЙ читайте на monocle.

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