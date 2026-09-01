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Охотничья Тыва. «Русский охотничий журнал», №9 сентябрь 2026

Охотничья Тыва. «Русский охотничий журнал», №9 сентябрь 2026

Мне пришлось познакомиться с интереснейшей страной, лежащей в самом центре Азии – на границе с Монголией, в верховьях реки Енисей, на границе с бассейном рек бессточного бассейна Монголии.

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