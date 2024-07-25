В Госсовете обсудили вопросы формирования новых нацпроектов

На установочной сессии с председателями комиссий обозначили основные задачи для участников. Помощник президента, секретарь госсовета Алексей Дюмин особо отметил необходимость обеспечения преемственности работы по поручениям Владимира Путина.
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