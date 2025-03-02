Уолтц: команда Трампа высказалась за прекращение переговоров с Зеленским

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц © Riccardo Savi/ Getty Images for Concordia Summit Помощник американского лидера по национальной безопасности отметил, что продуктивные переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могло бы стать "позитивным моментом для Украины" НЬЮ-ЙОРК, 1 марта.