Еврейский вопрос в Третьем рейхе. Хрустальная ночь

85 лет назад в Германии и Австрии прокатилась волна антиеврейских погромов. «Хрустальная ночь», известная также как «Ночь разбитых витрин», стала первой крупной акцией прямого физического насилия по отношению к евреям в Третьем рейхе.
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