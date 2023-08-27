Новости, события, факты

146 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алсаев
    Надо было ущо жоще пару ракет по курсу. Что бы до матросов дршло что их политики сумашейшие и не ценят их жизни.Граждане русские!...
  • Александр Ткаченко
    Утилизировать.Как правильно ува...
  • Татьяна Мартыненко
    Страшно, жалко деток, виноваты взрослые, как всегда.ПОТОМУ ЧТО ЭТА БЫ...

Евгений Сатановский: Элита готовится к удару

Евгений Сатановский: Элита готовится к удару

Ещё весной прошлого года, когда стало понятно, что антироссийские санкции Запада не привели к быстрому обрушению экономики РФ, все осознали, что противостояние между двумя центрами силы — это игра в долгую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Как всё просто...поменять.Только у &quot;голов&quot;есть ещё&quot;шеи&quot;&quot;туловища&quot;и &quot;хвосты&quot;...,а это немалое количество персонажей...А,обладай народ достаточными знаниями в управлении,то он не допустит&quot;наших&quot;чиновников сделать&quot;своё&quot;грязное дело.Защитит страну и самих себя от врагов России
Ответить
11 час.
Валерий Ворожищев
Всему своё время. Современная &quot;элита&quot; обладает огромным имуществом, ресурсами и властью. Она связана связями, за деньги может купить многих, в том числе тех, кто у большой власти. Путь один - ловить за преступления, без которых ей никак.
Ответить
10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Мочить скотов надо.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх