Евгений Сатановский: Элита готовится к удару

Как всё просто...поменять.Только у "голов"есть ещё"шеи""туловища"и "хвосты"...,а это немалое количество персонажей...А,обладай народ достаточными знаниями в управлении,то он не допустит"наших"чиновников сделать"своё"грязное дело.Защитит страну и самих себя от врагов России

Валерий Ворожищев

Всему своё время. Современная "элита" обладает огромным имуществом, ресурсами и властью. Она связана связями, за деньги может купить многих, в том числе тех, кто у большой власти. Путь один - ловить за преступления, без которых ей никак.