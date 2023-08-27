Ещё весной прошлого года, когда стало понятно, что антироссийские санкции Запада не привели к быстрому обрушению экономики РФ, все осознали, что противостояние между двумя центрами силы — это игра в долгую.
Евгений Сатановский: Элита готовится к удару
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Как всё просто...поменять.Только у "голов"есть ещё"шеи""туловища"и "хвосты"...,а это немалое количество персонажей...А,обладай народ достаточными знаниями в управлении,то он не допустит"наших"чиновников сделать"своё"грязное дело.Защитит страну и самих себя от врагов России
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11 час.
Валерий Ворожищев
Всему своё время. Современная "элита" обладает огромным имуществом, ресурсами и властью. Она связана связями, за деньги может купить многих, в том числе тех, кто у большой власти. Путь один - ловить за преступления, без которых ей никак.
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Мочить скотов надо.
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6 час.
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