Лариса Шеслер: Мужчины покидают Украину за деньги

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер: Многие считают, что для мужчин дорога из Украины наглухо закрыта.
На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер: Многие считают, что для мужчин дорога из Украины наглухо закрыта.
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