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Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

17.10.2024 стало известно, что ещё 3 октября в Москве была задержана Марина Егорова - супруга беглого русофоба, израильского гражданина, члена Общественного совета Российского еврейского конгресса, многолетнего советника Анатолия Чубайса, экс-члена правления РАО "ЕЭС России" и экс-директора по гуманитарным проектам ОАО "Роснано", экс-зампреда партии "Союз правых сил" и экс-сопредседателя партии "Правое дело", президента Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" и Фонда "Перспектива", соучредителя Конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма" Леонида Гозмана*.

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