smi.media

176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Так и хочется написать что-либо про Боширова и Петрова, но воздержусь, всё же люди пострадали.Возле города Солс...
  • Бендер Задунайский
    Еще один "коля" из Уренгоя ...В Новом Уренгое п...
  • Сергей Лазарев
    припекло,)))))))))))))))))))) а я бы ратовал за их усиление.США и Евросоюз пр...

Россиянам назвали лучший способ защиты квартиры от незаконной продажи

Каждый россиянин, владеющий недвижимостью, вправе запретить её продажу без своего личного участия. Для этого всего лишь надо обратиться в МФЦ или Росреестр, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка в интервью «Прайм».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх