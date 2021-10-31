Россиянам назвали лучший способ защиты квартиры от незаконной продажи

Каждый россиянин, владеющий недвижимостью, вправе запретить её продажу без своего личного участия. Для этого всего лишь надо обратиться в МФЦ или Росреестр, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка в интервью «Прайм».