🗳 Председатель Совмина Крыма призвал крымчан прийти на избирательные участки и отдать свой голос Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк проголосовал в родном селе и призвал жителей Крыма принять участие в выборах в Госдуму.
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