Харьковские власти заявили об эвакуации 11 тыс. человек — 1043-й день СВО

Из прифронтовых населённых пунктов Харьковской области Украины эвакуированы около 11 тысяч человек. Из них около 6,5 тысячи мирных граждан вывезены с купянского направления и почти 4,5 тысячи — с боровского, сообщил в эфире телеканала «Рада» 1 января глава военной администрации региона Олег Синегубов.