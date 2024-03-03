Врач рассказала о вреде от утренней зарядки

Утренняя зарядка может быть опасно для некоторых групп населения. Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы или связанными рисками, патологиями суставов и другими болезнями воздерживаться от утренней зарядки.
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