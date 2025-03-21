🔥 В Феодосии из горящей квартиры спасли женщину Инцидент произошёл в одной из квартир пятиэтажки. Там загорелась комната на площади 10 «квадратов», сообщили в ГУ МЧС России по РК.
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🔥 В Феодосии из горящей квартиры спасли женщину Инцидент произошёл в одной из квартир пятиэтажки. Там загорелась комната на площади 10 «квадратов», сообщили в ГУ МЧС России по РК.