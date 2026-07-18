«Вынос» морской логистики: атакованы цели в Черноморске, Одессе, Николаеве Российские войска нанесли новые удары по целям на подконтрольных киевскому режиму территори.
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«Вынос» морской логистики: атакованы цели в Черноморске, Одессе, Николаеве Российские войска нанесли новые удары по целям на подконтрольных киевскому режиму территори.
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