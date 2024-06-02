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На Украине сообщили о гибели десятков уклонистов при попытке сбежать из страны

На Украине сообщили о гибели десятков уклонистов при попытке сбежать из страны

В погранслужбе их назвали трусами. На Украине уклонисты десятками гибнут, пытаясь сбежать из страны. Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, зафиксировано уже минимум 45 погибших при попытке пересечь границу со странами Евросоюза.

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