Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС из-за Израиля

Процедурный комитет американского конгресса одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов правительства страны.
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