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Вандалы осквернили Мемориал жертвам политичеcких репрессий

Вандалы осквернили Мемориал жертвам политичеcких репрессий

В ночь на понедельник в поселке Пивовариха неизвестные разрисовали краской из баллончиков Мемориал жертвам политических репрессий.

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