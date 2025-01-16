Минск рассказал об ударном кулаке из "Орешника", ядерного оружия и "Искандера-М"

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Белоруссия благодаря ударному кулаку из тактического ядерного оружия, гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности "Орешник" и ракетного комплекса "Искандер-М" сможет нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
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