Бои за «Зверинец» под Марьинкой: Наши взялась за ликвидацию Волновахского выступа

После падения главной украинской «фортецi» на юге Восточного вала русская армия вырывается на стратегический простор Александр Ситников На фото: военнослужащий во время боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» в зоне проведения специальной военной операции.