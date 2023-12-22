Бои за «Зверинец» под Марьинкой: Наши взялась за ликвидацию Волновахского выступа

После падения главной украинской «фортецi» на юге Восточного вала русская армия вырывается на стратегический простор Александр Ситников На фото: военнослужащий во время боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» в зоне проведения специальной военной операции.
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