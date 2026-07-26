Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ поразили в Киеве завод, выпускающий по тысячи дронов в месяц

ВС РФ поразили в Киеве завод, выпускающий по тысячи дронов в месяц

На объекте работали специалисты украинско-американской компании. 26-07-2026 09:31 © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency/Архивное фото Поделиться: ВС РФ ударили по местам сборки и хранения БПЛА в Киеве, где ежемесячно производили около тысячи беспилотников.

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Комментарии
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Вера смелых
А ведь молодцы наши армейские разведчики!  Просто грандиозную работу делают. Хохляди ведь всячески маскируют такие объекты... правда, потом скулят, что бедным бандеровцам сожгли очередной супермаркет, или дытынский садочек, и теперь далеко за паляныцей ходить и .бандерят некуда водить...  Работайте, братья! И пусть бандерье дохнет в цехах на земле и под землёй!
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