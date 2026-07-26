ВС РФ поразили в Киеве завод, выпускающий по тысячи дронов в месяц

Вера смелых

А ведь молодцы наши армейские разведчики! Просто грандиозную работу делают. Хохляди ведь всячески маскируют такие объекты... правда, потом скулят, что бедным бандеровцам сожгли очередной супермаркет, или дытынский садочек, и теперь далеко за паляныцей ходить и .бандерят некуда водить... Работайте, братья! И пусть бандерье дохнет в цехах на земле и под землёй!