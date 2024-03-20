Матвиенко поручила обратиться в ООН из-за вмешательства Запада в выборы в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в Организацию Объединённых Наций из-за вмешательства западных государств во внутренние дела России и в избирательный процесс.
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