Общепит в Петербурге за 9 месяцев 2021 года заработал больше, чем за тот же период 2019-го

Общепит в Петербурге по итогам трех кварталов 2021 года заработал на 9,9 % больше, чем в год до начала пандемии, сообщается в докладе Петростата.

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