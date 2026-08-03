Киргизия ведёт переговоры с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн ГСМ на фоне острого дефицита топлива

Изображение сгенерировано нейросетью Власти Киргизии ведут переговоры с Россией о поставках топлива, поскольку украинские удары ограничивают способность Москвы поставлять нефтепродукты, вызывая дефицит на местном рынке, сообщили киргизские СМИ со ссылкой на вице-премьера Данияра Амангельдиева.
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