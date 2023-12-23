Шоколад, кальмары и морская капуста: чем угощаются космонавты в новогоднюю ночь Ирэн ОрлонскаяПриближаются торжества в честь Нового года, и многие из россиян уже активно ведут закупку продуктов к праздничному столу.
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