В Таджикистане обнаружено пещерное убежище, насчитывающее 150 тысяч лет

Археологи сделали важное открытие в одном из районов Таджикистана, где они обнаружили каменное убежище вдоль ручья, которое, возможно, служило местом миграции неандертальцев, денисовцев и современных людей примерно 130 000 лет назад.
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