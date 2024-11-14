В Бабушкинском спасли крановщицу, которой стало плохо на высоте

Вечером в службу «112» поступил звонок со стройки в Бабушкинском районе. Крановщице башенного крана, находившейся на высоте 40 метров, стало плохо, она не могла самостоятельно покинуть кабину и начала замерзать.
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