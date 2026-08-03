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LG удвоила инвестиции в дата-центр под Сеулом до 1,3 трлн вон: 200 МВт и более 100 000 серверов к 2027 году

LG удвоила инвестиции в дата-центр под Сеулом до 1,3 трлн вон: 200 МВт и более 100 000 серверов к 2027 году

Южнокорейский конгломерат вложит в кампус в Паджу ещё $910 млн — сумма более чем вдвое превышает первоначальный бюджет, объявленный в мае 2025 годаLG объявила о дополнительных инвестициях в размере 1,3 трлн вон ($910 млн) в строительство дата-центра мощностью 200 МВт в городе Паджу, в 31 км к северу от Сеула.

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