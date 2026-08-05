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Аномальная жара бьет по энергетике и транспорту Европы. Как это повлияет на помощь Украине и сотрудничество с Россией?

Аномальная жара бьет по энергетике и транспорту Европы. Как это повлияет на помощь Украине и сотрудничество с Россией?

Обмеление Дуная из-за аномальной жары в Европе приведет к сокращению грузоперевозок между странами Европейского союза (ЕС) и Украиной, а также поставок электроэнергии в страну на фоне массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России по портовой инфраструктуре в Одесской области.

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