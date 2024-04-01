МИД России направит Киеву ноту в связи с терактом в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что российская сторона направит ноту Киеву о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» после завершения работы правоохранителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии