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MASH: Атаковавшие аэродром в Мурманской области БЛПА стартовали из Финляндии

MASH: Атаковавшие аэродром в Мурманской области БЛПА стартовали из Финляндии

Военный аэродром Оленья в Мурманской области, вероятно, был атакован с территории новоявленного члена НАТО – Финляндии.

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