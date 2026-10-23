Площадь виноградников в России может вырасти с нынешних 116 тыс. га до 150 тыс. га к 2035 году, если отрасль сохранит текущие темпы развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИС Мосты Киева через...
- Проезд в Москве и...
- Краткосрочную аре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым