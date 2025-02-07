В Уфе опровергли сообщения о рухнувшем лифте с пассажирами

Управление гражданской защиты Уфы опровергло сообщения о рухнувшем лифте с пассажирами. В ведомстве сообщили, что в единую диспетчерскую службу не поступало сообщений о случае с лифтом, его выявили при мониторинге соцсетей.
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