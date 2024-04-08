Турция подала заявку на участие в российско-китайском лунном проекте

Турция и другие страны хотят присоединиться к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
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