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Самсонов отразил 30 из 33 бросков «Нью-Джерси». У вратаря «Торонто» 23 победы в 33 играх

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков «Нью-Джерси». «Лифс» обыграли «Девилс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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