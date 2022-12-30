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Саблист Лоханов о разводе с Поздняковой: «Мы расстались по разным причинам. Это все, что я могу сказать на эту тему»

Саблист Константин Лоханов рассказал, почему уехал из России. Лоханов – бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой, дочери главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

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