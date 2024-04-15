В Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий — Собянин

Современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии