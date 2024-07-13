Комбат Ходаковский об "осенней демобилизации": "Пытаюсь решить этот ребус"

В Сети появились сообщения, что на осень планируется демобилизация части наших мобилизованных. Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал ситуацию.
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