Засідання спецкомітету з розслідування подій 6 січня 2021 р. (архівне фото) Розслідування атаки на Капітолій: фінальні слухання в Конгресі Зазначається, що спеціальний комітет Палати представників зібрав більше матеріалу, ніж можна представити в рамках однієї серії слухань У четвер проходять восьмі та останні слухання у Конгресі у зв'язку з розслідуванням нападу прихильників Дональда Трампа на […] Сообщение Розслідування атаки на Капітолій: фінальні слухання у Конгресі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.