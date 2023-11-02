AHA: прием обезболивающих может повысить давление и требует консультации врача

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что 60% пациентов не обсуждают с медицинскими работниками прием безрецептурных обезболивающих, несмотря на способность некоторых препаратов повышать кровяное давление.
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