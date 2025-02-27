"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Идею сделки между США и РФ по редкоземельным элементам продвигал в администрации Дональда Трампа американский бизнесмен Илон Маск, которому эти ресурсы необходимы для новых разработок, в том числе проектов в рамках "космической гонки".
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